Это удар по Порошенко – эксперт отметил важный момент

Вадим Карасев о процессе Стерненко

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Украинская власть пошла на компромисс по поводу Стерненко и получит важные преимущества. Такое мнение выразил украинский политолог Вадим Карасев.

Эксперт отметил, что отпустив на условный срок Стерненко, власти хотят переманить на свою сторону националистов. Он считает, что таким образом, власти приняли правильное решение и теперь Стерненко будет зависим от них и в случае чего, срок можно будет пересмотреть. В тоже время эксперт добавляет, что Стерненко должен быть благодарен власти, что наказание было не такое уже и жесткое, пишет УРА-Информ со ссылкой на Politeka.

При этом Вадим Карасев добавил, что это также и удар по рейтингу Петра Порошенко.

«Это своеобразная стратегия. Власть хочет заручиться поддержкой националистов и таким образом перетянуть себе электорат Порошенко. А также, успокоить радикалов, которые не согласны с властью. Следовательно, приходиться идти на уступки. В политике дружбы нет. Есть только временные союзники», — отметил эксперт.

Ранее мы сообщали, что СБУ перенесла допрос Порошенко.