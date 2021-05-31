Дело Медведчука: СБУ перенесла допрос Порошенко

Порошенко вызывают на допрос как свидетеля
В Службе безопасности Украины перенесли дату допроса бывшего главы государства Петра Порошенко в рамках дела о государственной измене народных депутатов из ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на “Интерфакс-Украина”.
Стоит отметить, что допрос был перенесен по просьбе адвокатов Порошенко.
“Народного депутата Петра Порошенко вызвали на допрос в СБУ, который должен был состояться 31 мая в 15.00. Но по просьбе его адвокатов допрос перенесен на другую дату этой недели», — отметили в СБУ.
Порошенко вызывают на допрос как свидетеля.
Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко должен был состояться 27 мая, тогда Порошенко не явился в СБУ.
Ранее сообщалось, что дело Виктора Медведчука не может повлиять на встречу президента РФ Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского. Вопрос отношений двух соседних государств гораздо сложнее.