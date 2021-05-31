Общество Политика

Дело Медведчука: СБУ перенесла допрос Порошенко

Порошенко вызывают на допрос как свидетеля

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В Службе безопасности Украины перенесли дату допроса бывшего главы государства Петра Порошенко в рамках дела о государственной измене народных депутатов из ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на “Интерфакс-Украина”.

Стоит отметить, что допрос был перенесен по просьбе адвокатов Порошенко.

“Народного депутата Петра Порошенко вызвали на допрос в СБУ, который должен был состояться 31 мая в 15.00. Но по просьбе его адвокатов допрос перенесен на другую дату этой недели», — отметили в СБУ.

Порошенко вызывают на допрос как свидетеля.

Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко должен был состояться 27 мая, тогда Порошенко не явился в СБУ.

Ранее сообщалось, что дело Виктора Медведчука не может повлиять на встречу президента РФ Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского. Вопрос отношений двух соседних государств гораздо сложнее. 

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