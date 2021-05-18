Политика

В РФ уже нашли замену Медведчуку: кто это

Роман Цимбалюк о ситуации на рос ТВ.

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Российские СМИ отреагировали на информацию о том, что пророссийский политик, кум Владимира Путина Виктор Медведчук был отправлен под домашний арест из-за нескольких обвинений в том числе – в государственной измене.

Известный журналист Роман Цимбалюк рассказал, как российская пропаганда отреагировала на эту новость. Он отметил, что хоть российские пропагандисты и уделяют внимание делу Медведчука в эфирах своих программ, но делают это как-то лениво, пишет УРА-Информ со ссылкой на Ютуб канал журналиста.

«Российские пропагандисты, да, рефлексируют по этому поводу, но нет в этом какого-то огонька в этом деле. Потому, что делают они это как-то лениво и не особо спешат его каким-то образом вызволять. Очевидно, в Кремле не особо спешат вызволять, а пропаганда просто действует по своим каким-то собственным измышлениям. Говорят, они тут, что Медведчук – «заложник» Зеленского, а некоторые нашли ему уже замену», — сказал Цимбалюк.

Некоторые пропагандисты уже называют Олега Царева «более последовательным оппозиционером», чем Медведчук.

Ранее мы сообщали, что в РФ продают прописки для жителей ОРДЛО.

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