Сектор Газа: израильские авианалеты уничтожили единственную лабораторию COVID-19

Была частично разрушена клиника Аль-Рималь

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По заявлению местных властей, после израильских авиаударов по сектору Газа и частичного разрушения тамошней клиники Аль-Рималь единственная лаборатория по Covid-19 в анклаве больше не может проводить скрининговые тесты.

Клиника Аль-Рималь, расположенная в центре города Газа, была частично разрушена израильской армией, которая также подвергла бомбардировке помещения министерства здравоохранения Палестины и офис Красного Полумесяца Катара, пишет УРА-Информ.

Израильские взрывы «угрожают подорвать усилия министерства здравоохранения по борьбе с эпидемией COVID», потому что они «в частности помешали дальнейшим скрининговым тестам в центральной лаборатории», — сказал официальный представитель министерства здравоохранения Ашраф аль-Кодра.

«Единственная лаборатория COVID-19 в Газе не работает после взрыва клиники Аль-Рималь», — написала Организация освобождения Палестины (ООП) в Twitter.

По данным министерства здравоохранения Палестины, текущие налеты не позволяют его командам продолжать кампании вакцинации против коронавируса. До военной эскалации между ХАМАС и Израилем в Газе в среднем проводилось около 1600 тестов в день.

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