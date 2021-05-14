Зеленский назвал цель суда над кумом Путина

Предыдущему правительству было выгодно существование подобной системы

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что общество в стране рассчитывает на деолигархизацию. Об этом он написал в своей колонке в издании «Фокус», передает УРА-Информ.

Зеленский также прокомментировал судебный процесс против пророссийского политика и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.

«Кое-что нам уже удается. Например, впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук», — подчеркнул Зеленский.

Медведчук, по словам Зеленского, был лишен возможности использовать медиаактивы, а также государственное имущество для того, чтобы наносить вред украинскому государству.

«Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами», — отметил Зеленский.

Он считает, что предыдущему правительству было выгодно существование подобной системы.

Ранее сообщалось, что главной новостью в Украине в последнее дни является вручение подозрения и домашний арест пророссийского политика Виктора Медведчука, который также является кумом президента России Владимира Путина. Сейчас многие эксперты задаются вопросом, какой же будет реакция со стороны Кремля и как отреагирует сам Путин.