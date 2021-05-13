Политика

Украина будет членом НАТО, — Кулеба

На территории Украины растет поддержка вступления в Альянс

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Правительство Украины добьется членства в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе своего рабочего визита в Братиславу, передает УРА-Информ.

Также он отметил, что на территории Украины растет поддержка вступления в Альянс и в Европейский союз.

«Наибольший рост поддержки вступления (Украины в НАТО и ЕС) был отмечен в 2014 году, когда нас атаковала Россия. Согласно последним данным, я не хочу говорить, что это точные данные, но более 50% (украинцев) поддерживают вступление в Евросоюз и более 40% в НАТО», — подчеркнул Кулеба.

Помимо этого, динамично растет поддержка среди населения в реализации планов вступления в НАТО и ЕС.

«Люди связывают свое будущее с Европой и евроатлантической пространством», — отметил Кулеба.

Ранее сообщалось. что шестой президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2021 год»

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