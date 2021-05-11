Политика

Зеленский утвердил национальную программу Украина-НАТО

Особое внимание в программе уделено вопросам углубления взаимодействия с НАТО в рамках полученного Украиной в 2020 году статуса партнера расширенных возможностей

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2021 год». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на документ опубликованный на сайте главы государства.

«С целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора, договоренностей, достигнутых по итогам заседания Комиссии Украина – НАТО, и в соответствии с пунктами 1, 3 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины, постановляю утвердить годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2021 год», — сказано в документе.

Стоит отметить, что Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2021 год, является системным документом, содержащим направления реформ на территории Украины.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примут участие в саммите стран «Бухарестской девятки». 

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