РФ задумала наступление на Харьковскую область и другие регионы: есть даже дата

Многое решится уже апреле или мае

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Похоже, что весна 2021 года станет определяющей в войне на Донбассе и в общем для Украины. Источники сообщают, что Российская Федерация именно на это время задумала масштабное наступление на территорию Украины.

Так в апреле-мае так называемая «народная милиция» «ЛНР», по планам местного «штаба» полученного от Кремля, в двух местах должна делать прорыв, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Четкий Луганск.

«Задача минимум — это захват Счастья с выходом на станицу и Навоайдар, задача максимум это захват всей территории области с выходом на Харьков и Днепр. При этом поддержка будет со стороны России артой и РСЗО (прямо с территории РФ)», — пишет источник

Второй этап, который заполирован на май – июнь, включает в себя официальный ввод ВС РФ непосредственно в Харьковскую область с выходом на Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев соответственно с поддержкой боевиков «ДНР» и прорывом с их стороны.

Ранее мы сообщали, что Кравчук ждет жесткой реакции украинских властей на провокации на Донбассе.