Общество

РФ задумала наступление на Харьковскую область и другие регионы: есть даже дата

Многое решится уже апреле или мае

Время чтения: 46 Секунд

Похоже, что весна 2021 года станет определяющей в войне на Донбассе и в общем для Украины. Источники сообщают, что Российская Федерация именно на это время задумала масштабное наступление на территорию Украины.

Так в апреле-мае так называемая «народная милиция» «ЛНР», по планам местного «штаба» полученного от Кремля, в двух местах должна делать прорыв, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Четкий Луганск.

«Задача минимум — это захват Счастья с выходом на станицу и Навоайдар, задача максимум это захват всей территории области с выходом на Харьков и Днепр. При этом поддержка  будет со стороны России артой и РСЗО (прямо с территории РФ)», — пишет источник

Второй этап, который заполирован на май – июнь, включает в себя официальный ввод ВС РФ непосредственно в Харьковскую область с выходом на Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев соответственно с поддержкой боевиков «ДНР» и прорывом с их стороны.

Ранее мы сообщали, что Кравчук ждет жесткой реакции украинских властей на провокации на Донбассе.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Кому первому в Украине сделают прививку от ковида: Ляшко раскрыл тайну

Первый укол сделают обычному медику

Ситуация на Донбассе очень напряженная: в один момент все может «взорваться»

Не хватает буквально «спички» для начала серьезного противостояния

В ОРДО ищут работников: обещают «смешные» зарплаты

На вакансии дорожного рабочего предлагают оклад 4600 рублей

ИГИЛ уже в Украине: СБУ раскрыла террористов

К материалам уголовного производства добавлен задокументировано переписки участников организации с боевиками и деловые за рубежом

Снегопады в Украине: в пяти областях ограничено передвижение транспорта

11 февраля по всей Украине снова ухудшится погода

Coca-Cola пропала с полок крупнейшей сети супермаркетов в Украине

Отсутствие напитков Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes заметили клиенты АТБ

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap