Стала известна дата возможной встречи Байдена и Путина

Встреча может состояться 15 или 16 июня

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Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин намерены встретиться в июне. Встреча лидеров России и США состоится после переговоров американского лидера с союзниками по НАТО.

Байден, который заявил во вторник, что надеется встретиться с Путиным в июне, уже запланировал участие в саммите G7 в Великобритании 11-13 июня в своем календаре этого месяца. Через день он отправится на саммит НАТО в Брюссель, пишет УРА-Информ.

Российские СМИ пишут, что Белый дом предложил российской стороне организовать саммит Байдена и Путина 15 или 16 июня в третьей стране. Австрия и Финляндия уже предложили организовать встречу. Предыдущий саммит на высшем уровне проводился в Хельсинки в 2018 году; американскую сторону тогда представлял Дональд Трамп.

«В то время как американо-российские отношения становятся все более враждебными, есть некоторые области потенциального сотрудничества: контроль над ядерными вооружениями, ядерная сделка с Ираном, проблема Северной Кореи и стабильности в Афганистане после вывода войск США», — пишет Washington Post.

Газета также отмечает, что Путин участвовал в виртуальном климатическом саммите в прошлом месяце по инициативе Белого дома.

Ранее мы сообщали, что Байден может встретиться с Владимиром Зеленским.