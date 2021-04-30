Встреча Зеленского с Байденом: что известно на данный момент

Зеленский и Блинкен обсудят важные моменты

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Уже на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский в Киеве должен встретиться с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны должны обсудить сразу несколько вопросов.

Одним из них будет возможная встреча президента Украины с президентом США Джо Байденом, когда последний с рабочим визитом отведает несколько страны Европы, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак обсудит с Энтони Блинкеном возможность личной встречи между президентами Украины и США во время европейского турне Джо Байдена. Такой шаг усилит давление на Россию и позволит Украине получить дополнительную международную поддержку», — отмечает источник.

Также сообщается, что Офис Президента хочет получить публичную поддержку Крымской платформы и презентовать Центр противодействия дезинформации, который должен стать основным инструментом борьбы с российской пропагандой в мире.

Ранее мы сообщали, что Зеленский и Блинкен должны также обсудить возможную встречу президента Украины с президентом России Владимиром Путиным.