Госсекретарь США посетит Украину: стали известны детали

Стороны обсудят Путина

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Уже в ближайшее время Украину должен посетить очень важный мировой политик. Речи идет об одной из самых важных политических фигур в США.

Источник сообщает, что Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину уже на следующей неделе. Он вместе с президентом Украины Владимиром Зеленский намерен обсудить ситуацию со встречей президента Украины с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Источник дополняет, что Офис Президента постоянно консультируется поэтому поводу с западными лобби», — пишет паблик.

На данный момент точной даты визита американского дипломата пока неизвестно, однако этот шаг со стороны США, когда американцы отправляют в Украину важную политическую фигуру, будет плюсом для Украины перед возможной встречей Зеленского с Путиным

Также пока неизвестно какие еще вопросы будут обсуждать Зеленский и Блинкен кроме возможной встречи с Путиным.

Ранее мы сообщали, что Зеленский посетил передовые позиции ВСУ, он призвал быть готовыми к возвращению войск РФ.