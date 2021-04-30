Госсекретарь США посетит Украину: стали известны детали

Стороны обсудят Путина
Уже в ближайшее время Украину должен посетить очень важный мировой политик. Речи идет об одной из самых важных политических фигур в США.
Источник сообщает, что Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину уже на следующей неделе. Он вместе с президентом Украины Владимиром Зеленский намерен обсудить ситуацию со встречей президента Украины с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.
«Источник дополняет, что Офис Президента постоянно консультируется поэтому поводу с западными лобби», — пишет паблик.
На данный момент точной даты визита американского дипломата пока неизвестно, однако этот шаг со стороны США, когда американцы отправляют в Украину важную политическую фигуру, будет плюсом для Украины перед возможной встречей Зеленского с Путиным
Также пока неизвестно какие еще вопросы будут обсуждать Зеленский и Блинкен кроме возможной встречи с Путиным.
Ранее мы сообщали, что Зеленский посетил передовые позиции ВСУ, он призвал быть готовыми к возвращению войск РФ.