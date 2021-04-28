Зеленский посетил передовые позиции ВСУ: он призвал быть готовыми к возвращению войск РФ

Россия не первый год прибегает к давлению

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Вчера, 27 апреля, шестой глава украинского государства Владимир Зеленский посетил Херсонскую область рабочей поездкой. Во время поездки президент Украины побывал на передовых позициях военных Украины на административной границе с аннексированным Россией Крымом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УРА-Информ.



Сообщается, что Зеленский осмотрел блиндаж и окопы военнослужащих украинской армии, а также пообщался с военными. Президент проявил интерес к уровню обеспечения условий пребывания бойцов на позициях.

«Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии — техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что в любой момент может быть возвращение войск к границам нашей страны», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, глава государства посетил базовый лагерь украинских военных вблизи села Чаплинка. Там гарант украинской Конституции ознакомился с условиями размещения личного состава. Также Зеленский пообщался с врачами в дежурной части. Двум воинским подразделениям Зеленский передал приборы ночного видения и тепловизоры.



«Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся. Мы все поддерживаем решение отвести войска от границы с Украиной. Это говорит уже о намерении не продолжать эскалацию», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что в Кремле так и не определились с деталями возможной предстоящей встречи президентов Украины и России.