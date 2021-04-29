Политика

Зеленский готовит звонок к Путину: что известно

Телефонный разговор двух президентов может состояться в ближайшее время

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В последнее время эксперты и СМИ обсуждают возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Зеленский предложил встретиться Путину на Донбассе, а тот запросил его в Москву.

Однако, сначала, похоже, президенту двух государств могут провести телефонные переговоры. Такая возможность обсуждается в последнее время. Источник сообщает, что Офис Президента Украины готовит телефонный звонок Зеленского к Путину, где они обсудят ситуацию вокруг украино-российских отношений, а также возможную встречу двух лидеров, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Сейчас этим кейсом занимается, Глава Офиса Президента Андрей Ермак по закрытым каналам связи проводит переговоры с Дмитрием Козаком. Если оба «советника» договорятся, то телефонный разговор состоится в ближайшее время», — отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что Зеленский посетил передовые позиции ВСУ, он призвал быть готовыми к возвращению войск РФ.

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