ОБСЕ на Донбассе выдвинули требования к силам ООС и НВФ

Хельга Шмид призвала стороны конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса развести свои силы

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Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид призвала стороны конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса развести свои силы, а также отвести оружие и провести разминирование территорий. Об этом она заявила в интервью ТАСС, передает УРА-Информ.

«Я настоятельно призываю все стороны выполнять и полностью соблюдать уже достигнутые договоренности: развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование, а также обеспечить защиту жизни гражданского населения и ключевой гражданской инфраструктуры», — отметила секретарь в обращении к украинской стороне и представителям «ЛДНР».

Помимо этого, Шмид призвала стороны быть сдержанее.

«Я также вновь подчеркиваю, что Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине должен быть обеспечен безопасный, надежный и беспрепятственный доступ на всей территории страны для выполнения ее мандата», — добавила она.

Помимо этого, Шмид подчеркнула важность минских соглашений для решения конфликтной ситуации на востоке Украины, которые состоят из протокола, меморандума и комплекса мер.

Ранее сообщалось, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Политики обсудил ситуацию на временно оккупированном востоке Украины и в оккупированном Крыму.