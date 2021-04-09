ОБСЕ на Донбассе выдвинули требования к силам ООС и НВФ

Хельга Шмид призвала стороны конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса развести свои силы
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид призвала стороны конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса развести свои силы, а также отвести оружие и провести разминирование территорий. Об этом она заявила в интервью ТАСС, передает УРА-Информ.
«Я настоятельно призываю все стороны выполнять и полностью соблюдать уже достигнутые договоренности: развести силы и средства, отвести вооружения и провести разминирование, а также обеспечить защиту жизни гражданского населения и ключевой гражданской инфраструктуры», — отметила секретарь в обращении к украинской стороне и представителям «ЛДНР».
Помимо этого, Шмид призвала стороны быть сдержанее.
«Я также вновь подчеркиваю, что Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине должен быть обеспечен безопасный, надежный и беспрепятственный доступ на всей территории страны для выполнения ее мандата», — добавила она.
Помимо этого, Шмид подчеркнула важность минских соглашений для решения конфликтной ситуации на востоке Украины, которые состоят из протокола, меморандума и комплекса мер.
Ранее сообщалось, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Политики обсудил ситуацию на временно оккупированном востоке Украины и в оккупированном Крыму.