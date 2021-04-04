Первый разговор Байдена и Зеленского: появились новые подробности

Еще в начале разговора с Зеленским, Байден заверил президента, что разговор будет содержательный

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Во время телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом глава украинского государства Владимир Зеленский озвучил свое видение того, какую помощь в Белом доме могут оказать Украине. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление заместителя председателя Офиса президента Украины Игоря Жовквы в интервью LB.ua.

«Обсудили последнее обострение на Донбассе. Президент Украины изложил свое видение, каким образом США могут помочь Украине в этой ситуации. Было получено заверение, что Соединенные Штаты не оставят нашу страну наедине», — подчеркнул Жовква.

При этом, еще в начале разговора с Зеленским, Байден заверил президента, что разговор будет содержательный.

Президенты в ходе своей беседы затронули такие темы, как аннексия крымского полуострова Россией и участие США в саммите по Крымской платформе.

Ранее сообщалось, что второго апреля, вечером, состоялся первый разговор президентов США Джо Байдена и главы украинского государства Владимира Зеленского. Разговор прошел в телефонном режиме. Стороны обсудили обострение на временно оккупированных территориях Донбасса.