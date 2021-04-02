Первый разговор Байдена с Зеленским: о чем говорили

Американский лидер подтвердил неизменную поддержку Украине

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В пятницу, второго апреля, вечером состоялся первый разговор президентов США Джо Байдена и главы украинского государства Владимира Зеленского. Разговор прошел в телефонном режиме. Стороны обсудили обострение на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на источники в Офисе Зеленского, передает УРА-Информ.

«Байден и Зеленский уже переговорили. Разговор касался обострения на Донбассе, наращивания российского военного присутствия в приграничных районах и других аспектов отношений двух стран», — отмечается в сообщении.

При этом, в Белом доме уточнили, что американский лидер подтвердил неизменную поддержку Соединенных Шатов Америки суверенитета и территориальной целостности украинского государства перед продолжающейся российской агрессией на украинском Донбассе и в Крыму.

Ранее сообщалось, что действующий лидер США Джо Байден до сих пор не позвонил главе украинского государства Владимиру Зеленскому. По его мнению, звонок должен быть подкреплен действиями.