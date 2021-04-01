Политика

Стягивание российских войск к границе Украины: в Пентагоне отреагировали на ситуацию

В Министерстве обороны США обеспокоены информацией об эскалации напряженности на линии соприкосновения на Донбассе

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Пентагон США проинформирован о стягивании войск РФ к украинским границам. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга, передает УРА-Информ.

«Я бы сказал, мы озабочены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая нарушение перемирия от июля 2020, что привело к смерти четырех украинских солдат 26 марта и ранению еще двоих», — отметил пресс-секретарь Пентагона.

По мнению США, дестабилизирующие действия Российской Федерации сводят на нет все успехи в деэскалации, которые ранее были достигнуты при посредничестве ОБСЕ в июле 2020 года.

«К тому же мы в курсе украинских военных отчетов, касающихся передвижений российских войск на украинских границах, обсуждали нашу озабоченность этой растущей напряженностью и нарушениями перемирия, а также региональную напряженность, с союзниками по НАТО», — подчеркнул Кирби.

Ранее сообщалось, что ВСУ может возобновить активные военные действия на временно оккупированных территориях Донбасса уже в апреле.

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