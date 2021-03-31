Перемирие на Донбассе: Украина в ТКГ внесла предложения

Кравчук начал заседание с предложения вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня

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Украинская делегация в ТКГ по Донбассу вновь предложила ввести полное и всеобъемлющее прекращение огня на временно оккупированных территориях восточной Украины с первого апреля текущего года. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

Он отметил, что сегодня, 31 марта, состоялось заседание ТКГ на уровне глав делегаций. Также известно, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук внес данное предложение.

«Леонид Макарович Кравчук начал заседание по предложению установить сегодня с нуля часов… вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня. Сейчас рассматривается это предложение», — отметил Арестович.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях восточной Украины значительно ускорились темпы получения гражданства Российской Федерации.