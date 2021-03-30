Политика

В США планируют активизировать стратегическое партнерство с Украиной

Салливан подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины

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Соединенные Штаты Америки планируют активизировать стратегическое партнерство с Украиной и поддержать реформы на территории государства, а также борьбу с коррупцией.

Об этом сказано в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора советника по национальной безопасности Джейка Салливана с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, передает УРА-Информ.

«Салливан подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины перед лицом продолжающейся агрессии», — сказано в заявлении.

Помимо этого, он сообщил об обязательстве администрации главы Белого дома Джо Байдена активизировать стратегическое партнерство США и Украины.

«В поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки сегодня, во вторник, 23 марта, провели важные переговоры. Они касались вопросов космической безопасности.

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