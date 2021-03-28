Политика

Путин ищет слабое место, чтобы решить конфликт на Донбассе, — Кулеба

Президент РФ придерживается такой стратегии, как «подождем и посмотрим»

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин занял выжидательную позицию в отношении конфликта на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса, и ищет слабое место, чтоб решить вооруженный конфликт привычным ему способом ультиматумов. Об этом министр написал в колонке для издания Le Figaro, передает УРА-Информ.

Кулеба считает, что Путин придерживается стратегии «подождем и посмотрим». Президент РФ выжидает смены правительства во Франции, Украине, Германии и США.

«Он просто выжидает, чтобы найти слабое место и решить конфликт на языке ультиматумов, а не компромиссов. В то же время, предыдущие семь лет показали: эта стратегия безуспешна», — подчеркнул Кулеба.

Стоит отметить, что после ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Владимир Путин останется последним сооснователем нормандского формата.

«А ситуация до сих пор в тупике, вредит Украине и Европе, и не несет ничего хорошего, собственно, самой России. Поэтому, сейчас подходящее время попытаться дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки нормандского формата», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине отреагировало на смерть четырех военнослужащих ВСУ неподалеку от Шумов в зоне ООС. В посольстве потребовали от российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины.

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