Политика Экономика

В США анонсировали новые санкции против России

Часть шагов реагирования будут заметны, часть невидимыми

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В Белом доме приняли решение, что уже в ближайшие недели введут «шаги в ответ» на деятельность Российской Федерации. они будут включать в себя санкции, и другие мероприятия, в том числе и «невидимые». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает УРА-Информ.

«Мы уже ввели санкции в ответ на отравление Алексея Навального. Кроме того, был выпущен отчет об их вмешательстве в выборы 2020 года. И мы будем внедрять меры на каждый вид злонамеренной деятельности, по которому мы выражали обеспокоенность», — отметила она.

Псаки отметила, что Байден еще в начале своей каденции отдал распоряжение разведке изучить вред, который был нанесен Россией. При этом было дано задание подготовить соответствующий доклад.

«Итак, остаются недели — не месяцы — до того, как будет применена эта политика», — подчеркнула Псаки.

Она добавила, что часть шагов будет невидимая.

«Конечно, президент оставляет за собой право выбрать, какой и когда будет этот ответ, как и любой другой президент. Однако он четко заявил, что российское правительство заплатит по счетам», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что США и Британия начали согласование введения нового пакета санкций против Российской Федерации. На этот раз они касаются нарушения договоренностей о неиспользовании химического оружия. 

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