Стало известно ещё о двух возможных претендентах на пост «главы ДНР»

В так называемой «ДНР» уже давно поговаривают что российская власть хочет сменить действующего «главу республики» Дениса Пушилина.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Он их не устраивает как профессионал, а также им не нравится то, что Пушилин не пользуется авторитетом в ОРДО и собирает вокруг себя воровскую команду.

Об этом сообщает местный Телеграмм канал» Вольнодумец». По предоставленной блогером информации, которую он якобы получил от источников в «верхах республики», новым «главой ДНР» точно будет человек не из местных.

Сообщается о наличии у Кремля двух кандидатур из числа опытных местных политиков, которые поддерживают создание проекта «Новороссия», а также принимают участие в финансировании НВФ «ОРДО». Но в настоящее время , они не находятся в руководящих структурах «ДНР».

«Случится всё это позже, да и то не факт»,- добавил блогер.

«Вольнодумец» делает дополнение:

«Нужно помнить о приверженности Путина к неожиданным и не прогнозируемым рокировочкам».



Напомним, ранее сообщалось, Назван возможный преемник Пушилина: кого Путин прислал на замену.