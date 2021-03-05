Политика

Добить Россию: США и Британия согласовали новые санкции против РФ

США и Британия взвешивают дополнительное наказание для России за использование ею химического оружия

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США и Британия начали согласование введения нового пакета санкций против Российской Федерации. На этот раз они касаются нарушения договоренностей о неиспользовании химического оружия. Об этом изданию Bloomberg заявили информированные источники, передает УРА-Информ.

Помимо этого, Британия планирует вынести на обсуждение этот вопрос с ключевыми европейскими союзниками, в частности, Францией и Германией.

«США и Британия взвешивают дополнительное наказание для России за использование ею химического оружия, причем варианты охватывают от санкций против олигархов к чрезвычайному шагу – ограничений против государственного долга страны», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что любые санкции и ограничительные меры абсолютно неприемлемы и существенно вредят итак «находящимся в плачевном состоянии» отношениям РФ, США и ЕС. 

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