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В России рассказали, сколько уходит на содержание аннексированного Крыма

В Кремле изначально обещали гражданам РФ, что оккупация украинского полуострова пойдет только на пользу

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Содержание аннексированного украинского Крыма обходится Российской Федерации в два млрд долларов в год. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин, передает УРА-Информ.

Также он напомнил, что в Кремле изначально обещали гражданам РФ, что оккупация украинского полуострова пойдет только на пользу экономике России.

«Но если говорить языком цифр, Крым примерно на 80% остается дотационным. Его годовой бюджет порядка 200 млрд рублей, это почти два с небольшим миллиарда евро. Деньги платятся из федерального бюджета. Много это или мало? Не много, учитывая, что ВВП России — триллион с лишним евро. Чечня, например, стоит 1 млрд долларов ежегодно, Крым порядка двух», — подчеркнул Орешкин.

Ранее сообщалось, что на территории Крыма, который был аннексирован РФ еще в 2014 году, нашли способ обеспечить полуостров водой «не зависимо от погоды». 

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