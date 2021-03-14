Общество

Аннексированный Крым смогут обеспечить водой, «не зависимо от погоды»

Аксенов не уточнил, из каких источников вода будет поступать на территорию полуострова

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На территории Крыма, который был аннексирован РФ еще в 2014 году, нашли способ обеспечить полуостров водой «не зависимо от погоды». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на «главу» Крыма Сергея Аксенова.

Стало известно, что уже с понедельника в Симферополе собираются запускать новые подземные скважины. Именно они и «позволят городу не зависеть от погоды», если это касается водоснабжения.

«В понедельник, при запуске в рабочем режиме новых скважин, 90−92 тысячи [кубометров воды] в сутки мы будем получать из подземных источников. Это нам позволит, в данном случае, Симферополь вывести на независимую от погодных условий систему водоснабжения», — заявил Аксенов.

При этом, Аксенов добавил, что это временное решение. Проблему полуострова якобы может решить другой проект над которым сейчас работают в Крыму, это опреснение морской воды.

«При этом уверен, что только опреснение даст гарантированный результат», — утверждает он.

При этом, Аксенов не уточнил, из каких источников вода будет поступать на территорию полуострова.

Ранее сообщалось, что писатель и журналист Станислав Асеев рассказал, когда Москва вернет Донбасс и Крым.

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