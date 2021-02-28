Политика

Развитие правосудия: у Зеленского анонсировали очередной форум

Участники форума обсудят роль и миссию Конституционного и Верховного судов

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский уже в понедельник примет участие во Всеукраинском форуме «Украина 30. Развитие правосудия». Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс службу Главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме« Украина 30. Развитие правосудия »1 марта. Форум состоится в Киеве 1-3 марта с соблюдением всех карантинных норм », — сказано на сайте президента.

В мероприятии, как отметили в ведомстве, примут участие представители Офиса президента Украины, правительства, парламента, также будут и участники дипломатического корпуса стран G7 и профильные эксперты.

На форуме участникиобсудят роль и миссию Конституционного и Верховного судов. Помимо этого, будет поднят вопрос проекта нового Уголовного кодекса и перспективы рекодификации Гражданского кодекса.

«Кроме того, на полях форума 1 марта состоится подписание первых кредитных договоров между банками и заемщиками в рамках Государственной программы« Доступная ипотека 7% ». В мероприятии примут участие министр финансов Сергей Марченко, его заместитель по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, руководители банков и семьи-заемщики. Церемония подписания начнется в 9:15 », — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сумел бы снова стать главой государства, если бы президентские выборы состоялись сейчас.

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