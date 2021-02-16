Если Россия хочет столкновения, мы готовы — генсек НАТО

Жесткий ответ Альянса на заявления России

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В НАТО готовы к тому, что Российская Федерация может начать столкновения между Альянсом и РФ. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров официально заявил, что возможны столкновения между РФ и НАТо. На угрозы в адрес Запада ответил генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью испанскому изданию El Mundo, пишет УРА-Информ.

«Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», — заявил он.

Он также добавил, что в случае реальной угрозы со стороны России НАТО готово защищать всех своих членов и предупредил РФ перед этим фактом.

По его словам, коммуникация с российскими властями должна быть основана на силе и твердости Блока. В то же время Запад готов дискутировать с Россией, не сдавая собственных позиций.

В самом НАТО уже также начались дискуссии о том, что необходимо увеличить финансирование военной активности на границах с Россией.

Ранее Лавров заявил, что Франция и ФРГ виноваты в продолжении войны на Донбассе.