Политика

Франция и ФРГ виноваты в продолжении войны на Донбассе, — Лавров

Лавров утверждает, что якобы есть «установка» не обижать страну и руководство Украины

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Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Франция и Германия причастны к тому, что в переговорах по Донбассу отсутствует прогресс. Об этом пишет УРА-Информ.

«Можно долго сокрушаться по этому поводу, но главная причина заключается, я убежден, в неспособности или нежелании Берлина и Парижа заставить своих подопечных в Киеве прекратить подрывать Минские договоренности», — отмечает Сергей Лавров.

Он считает, что у ФРГ и Франции есть установка «не обижать Украину», так как с государством связана одна из надежд на сдерживание Российской Федерации.

«Ну тогда пусть нам так прямо и скажут. Тогда мы будем уже по-другому выстраивать свои действия на этом направлении», — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что В ОРЛО приехала очередная проверка из Российской Федерации. Источник отметают, что в «республику» на этот раз приехали очень важные люди.

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