Политика

Безвиз США с Украиной: Кулеба дал комментарий

На данном этапе речь может идти только о программах мобильности для увеличения числа путешествий

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Большая часть украинцев с приходом нового президента США Джо Байдена все чаще начинает задаваться вопросом о безвизовом режим с Соединенными Штатами Америки. Однако, пока что этот вопрос не стоит приоритетным. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в интервью «Радио Свобода».

Также, политик подчеркнул, что на данном этапе речь может идти только о программах мобильности для увеличения числа путешествий между двумя государствами.

«Сейчас этот вопрос нереальный, чтобы его нарушить и сразу решить. Когда-то мы, безусловно, будем добиваться такого. Но я за то, чтобы ставить себе амбициозные, но реалистичные цели. Поэтому сейчас о безвизовых с США речь не идет, но могут быть программы мобильности, где люди смогут больше путешествовать в Америку, американцы больше путешествовать в Украину. Нам это очень нужно», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что третьего февраля, соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вступило в силу.

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