Это идеальный премьер-министр для Зеленского — эксперт

Тимошенко вернется в Кабмин?

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко может стать идеальным премьер-министром для президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил политолог Руслан Бортник.

По его мнению, сейчас власть работает в режиме удержания власти и именно Тимошенко в таком режиме будет идеальным кандидатом для главы государства. Бортник считает, что у лидера «Батькивщины» есть 50 процентов шансов на то, чтобы вернуться в кресло главы Кабинета министров, пишет УРА-Информ со ссылкой на Знай.

«Сейчас смысл удержать власть, а если смысл удержать власть и досидеть до конца срока, то Юлия Владимировна идеальная кандидатура», — заявил эксперт.

Он также отметил, что именно Тимошенко может взять на себ все проблемы в государстве.

«Она будет такой старшей в комнате, будет решать проблемы, пока дети будут пить какао и «курить айкосы» и заниматься своими делами. Она способна решить те проблемы, которые сейчас не может решить Зеленский», — добавил Бортник.

Ранее мы сообщали, что Зеленский, празднуя свой день рождения, нарушил карантин.