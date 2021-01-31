Политика

Документы о политиках-агентах КГБ «технично зачистили»: в Госархиве дали объяснения

Лучше сохранились документы советских спецслужб 30-х и 40-х годов, чем 70-80-х

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Архивы КГБ 70-80-х годов были зачищены. По этой причине нет документов о связях политиков со спецслужбами СССР, в частности КГБ. Об этом рассказал в интервью телеканалу Дом глава Госархива Анатолий Хромов, передает УРА-Информ.

«Было бы что публиковать. В конце 80-х, 90-м году очень большие массивы документов, по негласной, скажем так, установке, были уничтожены. Сделали это очень технично: просто сократили сроки их хранения. Но это был негласный приказ – зачищать документы», – отметил он.

Хромов утверждает, что лучше сохранились документы советских спецслужб 30-х и 40-х годов.

«Потому что именно эти документы (70-80-х) могли нести определенную угрозу для политической элиты, которая сразу пришла к власти в независимой Украине», – сказал он.

Глава Госархива отметил, что сейчас крайне сложно доказать связь действующих политиков со спецслужбами СССР.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки, и государства, которые являются членами Европейского союза не планируют ослаблять санкции, введенные против Российской Федерации из-за оккупации крымского полуострова. 

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