Политика

Крымские санкции против России: посол США выступил с неожиданным заявлением

США продолжат вести диалог относительно ситуации на Донбассе в разных форматах

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Соединенные Штаты Америки, и государства, которые являются членами Европейского союза не планируют ослаблять санкции, введенные против Российской Федерации из-за оккупации крымского полуострова. Об этом заявил посол Соединенных Штатов Америки в РФ Джон Салливан, передает УРА-Информ.

«Мы не будем, во всяком случае ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий», – сказал дипломат.

Также посол заявил, что немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон также поддерживают решение проблемы путем санкций против России. Они считают, что такое решение справедливо по отношении к украинскому народу.

«Мы не достигли большого успеха за последние 6-7 лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению. К Украине, а также к Минским соглашениям власти США свой подход не изменили», – подытожил Салливан.

Ранее сообщалось, что президент польского государства Анджей Дуда призвал Европейский Союз ужесточить санкции касательно Российской Федерации из-за ареста оппозиционера Алексея Навального и действий силовиков во время митинга, который проходил 23 января.

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