Политика

Администрация Байдена будет искать нового посла США в Украине, — Кулеба

Имена вероятных кандидатов пока что не известны

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Администрация новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена занялась поисками нового кандидата на должность посла США в Украине. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает УРА-Информ.

«Был генерал Дейтон, уже почти завершилась процедура, но пока мы исходим из того, что этот вопрос поставлен на паузу, и новая администрация Байдена будет искать нового кандидата на эту должность», — отметил Кулеба.

При этом, глава МИД Украины не называл имена вероятных кандидатов. Он аргументировал это тем, что администрация Байдена еще не сделала свой выбор.

«Я хочу, чтобы все поняли одну вещь: Байден не просыпается и не ложится спать с мыслью о том, что же сделать для Украины, и какого посла туда назначить. Я вам больше скажу: даже Россия, о которой мы естественно сейчас много говорим, не будет главным вопросом на внешнеполитической повестке дня администрации Байдена», — добавил Кулеба.

Ранее сообщалось, что Байден и Зеленский легко найдут общий язык, что позитивно скажется на Украине.

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