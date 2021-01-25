«Химия сработает», — Кулеба об отношениях Байдена и Зеленского

По мнению главы МИД, Байден и Зеленский легко найдут общий язык, что позитивно скажется на Украине

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Шестой президент украинского государства Владимир Зеленский и новоизбранный лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден легко найдут общий язык. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Кулеба отметил, что «химия между ними должна сработать», так как у президентов Украины и США много общего.

«Я абсолютно убежден, когда президент Байден поговорит, а потом встретится с президентом Зеленским, они легко найдут общий язык. Обратите внимание, они оба стали президентами в моменты истории своих стран, когда задачей № 1 внутреннего развития является примирение различных частей общества и построение мостов. У них действительно это общее. Я думаю, что эта химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает, и все будет нормально» — подчеркнул Кулеба в своем заявлении.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Украины одной из основных целей на 2021 год является выведение стратегического партнерства Украины и США на совершенно новый уровень доверия и взаимодействия.