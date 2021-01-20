Гордон анонсировал новое интервью с известным россиянином: кто пришел к журналисту

Новое интервью будет с российским режиссером Юрием Быковым

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В ближайшее время журналист Дмитрий Гордон предоставит общественности очередное интервью с известным россиянином. Об этом рассказал сам украинский журналист.

Гордон анонсировал выход большого интервью с российским режиссером Юрием Быковым. Он отметил, что уже в ближайшее время это интервью смогут увидеть все желающие, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Только что закончил большое интервью с очень знаковым российским режиссером Юрием Быковым. Это человек, который снял такие фильмы как «Майор», «Завод», и, конечно, «Дурак» – этот фильм я считаю одним из лучших фильмов российского кино за всю послесоветскую историю. Абсолютно выдающийся кинорежиссер, неформатный, нестандартный, очень одаренный – интервью получилось очень интересным», — отметил журналист.

Он отметил, что брал интервью у Быкова через скайп, при этом сам режиссер находился в Москве. Он отметил, что Быков — блестящий кинорежиссер и эти три его фильма показывают реальность того, что происходит в Российской Федерации.

Ранее Гордон раскритиковал российскую вакцину от коронавируса.