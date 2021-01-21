Политика

Инаугурация Байдена: как мировые лидеры отреагировали на приход политика ко власти

Кандидат от демократов Джо Байден принес присягу на инаугурации президента

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Вчера, кандидат от демократов Джо Байден принес присягу на инаугурации президента. Агентство Reuters собрало реакции мировых лидеров на это событие в США, передает УРА-Информ.

«Соединенные Штаты вернулись. И Европа готова. Чтобы восстановить связь со старым и надежным партнером, чтобы вдохнуть новую жизнь в наш заветный союз. Я с нетерпением жду совместной работы с Джо Байденом» — считает Президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен.

«Я с нетерпением жду возможности поработать с ним и с его новой администрацией, укрепляя партнерство между нашими странами и работая над нашими общими приоритетами: от борьбы с изменением климата, восстановления после пандемии и укрепления нашей трансатлантической безопасности» — отметил премьер Британии Борис Джонсон.

«Сегодня хороший день для демократии. В Соединенных Штатах она столкнулась с огромными проблемами – и выстояла. Несмотря на попытки разорвать институциональную ткань Америки, сотрудники избирательных комиссий и губернаторы, судебная система и Конгресс оказались сильными. Я очень рад тому, что сегодня Джо Байден приносит присягу в качестве президента и переезжает в Белый дом. Я знаю, что многие люди в Германии разделяют это чувство» — добавил немецкий лидер Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Пусть под вашим руководством американский народ будет продолжать черпать силу в высоких политических, этических и религиозных ценностях, которые вдохновляли нацию с момента ее основания… Я также прошу Бога, источник мудрости и истины, направить ваши усилия по содействию пониманию, примирению и миру в Соединенных Штатах и между народами мира, чтобы достичь всеобщего блага» — рассказал папа римский Франциск.

«С наилучшими пожеланиями в этот знаменательный день для американского народа! Мы вместе. Мы станем более сильными, чтобы противостоять вызовам нашего времени, чтобы построить наше будущее, защитить нашу планету. С возвращением в Парижское соглашение!» — подчеркнул президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Дипломатический вандализм Трампа, Помпео и компании отчасти произошел из-за нарушения институционального процесса. Но тот же самый процесс, когда он был «рабочим», вызвал бедствия, такие как войны в Ираке, Афганистане и Вьетнаме. Мир знает, что только США могут исправить себя – на практике, не только на словах» — добавил спикер МИД Ирана.

«Я с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с президентом Байденом и приветствовать его на саммите НАТО в Брюсселе в конце этого года. В центре нашего внимания будет НАТО-2030, инициатива, направленная на то, чтобы сделать наш сильный Североатлантический союз еще более сильным и подготовить его для будущего» — отметил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в первый день своего пребывания в должности начал подписывать первые исполнительные акты. 

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