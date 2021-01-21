Новый уровень партнерства: Кулеба озвучил ожидания Украины от президента Байдена

В Украине надеяться на тесное сотрудничество с США
В Министерстве иностранных дел Украины одной из основных целей на 2021 год является выведение стратегического партнерства Украины и США на совершенно новый уровень доверия и взаимодействия. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УРА-Информ.
«Америка еще спит после большого дня вчера. А мы в МИДе начали день с обсуждения ближайших шагов в отношениях Украины и США. Планируем уже в 2021 году вывести наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень доверия и взаимодействия», — заявил Кулеба.
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