Новый уровень партнерства: Кулеба озвучил ожидания Украины от президента Байдена

В Украине надеяться на тесное сотрудничество с США

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В Министерстве иностранных дел Украины одной из основных целей на 2021 год является выведение стратегического партнерства Украины и США на совершенно новый уровень доверия и взаимодействия. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УРА-Информ.

«Америка еще спит после большого дня вчера. А мы в МИДе начали день с обсуждения ближайших шагов в отношениях Украины и США. Планируем уже в 2021 году вывести наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень доверия и взаимодействия», — заявил Кулеба.

Америка ще спить після великого дня вчора. А ми в МЗС почали день з обговорення найближчих кроків у відносинах України та США. Плануємо вже 2021 року вивести наше стратегічне партнерство на якісно новий рівень довіри та взаємодії 🇺🇦🇺🇸 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 21, 2021

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