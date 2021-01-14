Политика

2021 год станет началом конца президента Украины — эксперт

Этот год должен стать вызовом для команды президента, считает эксперт

Время чтения: 46 Секунд

2021 год станет началом конца для президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил известный киевский политический эксперт Михаил Погребинский.

Он считает, что именно 2021 должен показать украинцам, что есть альтернатива действующей власти в Украине. Михаил Погребинский считает, что в текущем году Зеленский и его команда столкнется с проблемами, ведь украинский народ перестанет верить обещаниям действующих властей, пишет УРА-Информ со ссылкой на канал 112 Украина.

«Я надеюсь, что этого год будет началом конца Зеленского и других властей. Он будет началом поиска каких-то альтернатив данной команде. Украинцы начнут реально думать о том, кто из политиков сможет найти решение о выходе из так называемого глухого угла, в который завели команды Порошенко и Зеленского», — заявил политический эксперт.

Также Михаил Погребинский добавил, что фактически Владимир Зеленский продолжает делать то, что делали его предшественники. При этом эксперт, не рассказал никаких подробностей, что именно может произойти.

Ранее мы сообщали, что Зеленский не полетит в США на инаугурацию Байдена.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа: что ждет президента США дальше

Судьба Трампа должен решить Сенат, но вряд ли успеет

Он имеет неограниченное влияние на Зеленского — Гордон раскрыл интересные подробности

Журналист в очередной раз удивил своим высказыванием

Встреча в «нормандском формате»: у Путина и Зеленского рассказали, что обсуждают на самом деле

Движение по вопросам временно оккупированных территорий Донбасса намечено на весну 2021 года

Возвращение домой: Навальный вернется в Россию после отравления

Навальный считает, что Путин, который ранее приказал его убить, сейчас отдал приказ о фальсификации новых дел против оппозиционного политика

Генералы ФСБ уже заработали состояния на Донбассе, — Гиркин

Тенденция, как на временно оккупированных территориях восточной Украины, была и в других регионах

«Есть реальная перспектива», — Кулеба про безвиз с Британией

Британцы не готовы идти на безвизовые, но они готовы к диалогу по мобильности для упрощения визового режима

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap