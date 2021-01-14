2021 год станет началом конца президента Украины — эксперт

Этот год должен стать вызовом для команды президента, считает эксперт

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2021 год станет началом конца для президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение выразил известный киевский политический эксперт Михаил Погребинский.

Он считает, что именно 2021 должен показать украинцам, что есть альтернатива действующей власти в Украине. Михаил Погребинский считает, что в текущем году Зеленский и его команда столкнется с проблемами, ведь украинский народ перестанет верить обещаниям действующих властей, пишет УРА-Информ со ссылкой на канал 112 Украина.

«Я надеюсь, что этого год будет началом конца Зеленского и других властей. Он будет началом поиска каких-то альтернатив данной команде. Украинцы начнут реально думать о том, кто из политиков сможет найти решение о выходе из так называемого глухого угла, в который завели команды Порошенко и Зеленского», — заявил политический эксперт.

Также Михаил Погребинский добавил, что фактически Владимир Зеленский продолжает делать то, что делали его предшественники. При этом эксперт, не рассказал никаких подробностей, что именно может произойти.

Ранее мы сообщали, что Зеленский не полетит в США на инаугурацию Байдена.