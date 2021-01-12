Зеленский не полетит в США на инаугурацию Байдена

Офис президента готовится к телефонным переговорам с Байденом

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Президент Украины Владимир Зеленский все-таки не полетит в США на инаугурацию нового президента страны Джо Байдена. Ранее глава государства через различные связи пытался получить «билет» на приглашение, но в итоге президент Украины останется дома.

На данный момент в Офисе президента готовятся к тому, чтобы провести телефонный разговор между президентом Украины и новым главой Белого дома. Этим активно занимаются в Офисе президента Украины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Офис Президента готовит телефонный звонок Байдену. Предварительно он состоится уже в январе месяце – об этом рассказал нам источник из Офиса Президента и уточнил, что этого хочет ОП, но стопроцентного ответа с подтверждением, что звонок состоится, от Администрации Байдена пока нет», — отмечает паблик.

Ранее мы сообщали, что кроме Зеленского варианты попасть на инаугурацию Джо Бадена ищет также и пятый президент Украины Петро Порошенко. На данный момент неизвестно, удалось ли через лобистов Порошенко «получить» заветный билет.