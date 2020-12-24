В Офис Генпрокурора вызвали главу КСУ

Госбюро расследований уже открыло уголовное производство в отношении главы КСУ Александра Тупицкого из-за самовольного занятия ним земельного участка в оккупированном украинском Крыму

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Офис Генерального прокурора Украины вызвал главу Конституционного суда Александра Тупицкого для проведения процессуальных действий.

Об этом в ОГП сообщили агентству Интерфакс-Украина, передает УРА-Информ.

Сегодня во многих телеграм каналах начали публиковать повестку Александру Тупицкому.

Отмечается, что Тупицкий должен явиться в Офис генпрокурора 28 декабря 2020 года. При этом, в ведомстве не отметили, в рамках какого производства вызвали главу КСУ.

Стоит отметить, что до этого Госбюро расследований уже открыло уголовное производство в отношении главы КСУ Александра Тупицкого из-за самовольного занятия ним земельного участка в оккупированном украинском Крыму, а также по факту государственной измены.

Ранее сообщалось, что рабочая группа Верховной Рады Украины по урегулированию конституционного кризиса после скандального решения КСУ наработала законопроект о деятельности Конституционного Суда Украины.