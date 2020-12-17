Политика

Путин заявил, что не травил Навального: довели бы дело до конца

Виктор

Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился своими мыслями по поводу расследования журналистов об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Он назвал это дело не расследованием, а легализацией материалов американских спецслужб. Он отметил, что российские спецслужбы знают, что зарубежные спецслужбы отслеживают геолокацию и пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое место пребывания и так далее, добавив, […]

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился своими мыслями по поводу расследования журналистов об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Он назвал это дело не расследованием, а легализацией материалов американских спецслужб. Он отметил, что российские спецслужбы знают, что зарубежные спецслужбы отслеживают геолокацию и пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое место пребывания и так далее, добавив, что это подтверждает поддержку Навального спецслужбами США.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

«Этот пациент в берлинской клинике пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Если это так, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то», — заявил Путин.

Также он добавил весьма интересную фразу -, что если Навального и хотели отравить, то «наверное, довели бы до конца». Он отметил, что сам дал распоряжение отпустить Навального на лечение в Германию.

Отметим, что Путин все время называл Навального «пациент в берлинской клинике».

Ранее были обнародованы имена причастных к отравлению Навального ФСБшников.

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Виктор

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