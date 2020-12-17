Политика

Президент Франции Макрон заразился коронавирусом

Виктор

Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный результат на коронавирус. На прошлой неделе Макрон присутствовал на саммите Европейского Союза в Брюсселе. Президент Франции прошел обследование после появления первых симптомов болезни. Согласно пресс-релизу, Макрон теперь проведет неделю в изоляции с соблюдением санитарных правил. Однако он не перестанет работать удаленно. Об этом пишет УРА-Информ. При этом было добавлено, […]

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Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный результат на коронавирус. На прошлой неделе Макрон присутствовал на саммите Европейского Союза в Брюсселе.

Президент Франции прошел обследование после появления первых симптомов болезни. Согласно пресс-релизу, Макрон теперь проведет неделю в изоляции с соблюдением санитарных правил. Однако он не перестанет работать удаленно.

Об этом пишет УРА-Информ.

При этом было добавлено, что на данный момент неизвестно, когда и где президент заразился коронавирусом. Отметим, что президент Франции встречался в среду в Париже с премьер-министром Португалии Антонио Костой. В свою очередь, в понедельник Макрон принял участие во встрече с членами Гражданского съезда, в ходе которой объявил референдум в стране о включении в конституцию вопроса о защите климата и окружающей среды.

Отметим, что Франция — одна из стран, наиболее пострадавших от пандемии. Она занимает пятое место в мире по количеству инфекций и седьмое по количеству смертей.

С середины февраля, когда китайский турист, ставший первой жертвой пандемии в Европе, скончался в Париже от Covid-19, во Франции из-за коронавируса умерло почти 60 000 человек. Также было обнаружено почти 2,5 миллиона случаев заражения. 23 октября был превышен барьер в 1 миллион заражений.

Ранее мы сообщали, что из-за последствий ковида умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

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Виктор

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