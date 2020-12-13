Разумков созывает срочное заседание ВРУ: что обсудят

Время чтения: 39 Секунд

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созывает срочное заседание глав парламентских фракций на 14 декабря. Об этом сообщает народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале, передает УРА-Информ.

Стало известно, что народные избранники будут обсуждать уже с понедельника. Совещание назначено на 10:00 14 декабря.

По словам политика, украинские власти будут обсуждать готовность Государственного бюджета на 2021. Голосование за него назначено уже на 15 декабря.

Также главы фракций обсудят порядок рассмотрения закона об особом статусе Донбасса. Данный закон будет принят в том случае, если все депутаты будут голосовать за него.

Также в Раде обсудят кадровые назначения и график работы Верховной Рады Украины во время январского локдауна.

Ранее стало известно, что власти Украины получили официальное одобрение от COVAX касательно запроса на получение вакцины от коронавируса нового поколения.