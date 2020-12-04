Депутаты вернули ответственность за недостоверное декларирование: но есть проблема

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Сегодня, четвертого декабря, Верховная Рада все-таки сумела своим решением вернуть ответственность за недостоверное декларирование чиновниками, которую 27 октября отменил Конституционный суд Украины.

За компромиссный законопроект под номером 4460-д проголосовало 289 депутатов. Он содержит в себе части из законопроектов президента Владимира Зеленского по номером 4434 и группы по урегулированию конституционного кризиса №4441.

Об этом пишет УРА-Информ.

Согласно принятому закону за умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию в размере от 1,3 до 9 млн гривен будет караться штрафом до 51 тысячи гривен и общественными

За умышленное внесение недостоверных сведений более чем 9 млн гривен будет караться штрафом до 81 000 гривен, общественными работами от 150 до 240 часов или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

Стоит отметить, что раньше за умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию каралось лишением свободы. Однако Конституционный суд отменил такое решение.

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