Россия угрожает Украине в случае «провокаций» на Донбассе

Руководителем делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константином Гавриловым, было заявлено о гражданах РФ на Донбассе.

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Об этой информации сообщил «Изолента Live», передает Ura-inform.

В России пригрозили, что Кремль «не будет относиться с терпением», если с украинской стороны или со стороны Запада «будут устраивать провокации в Донбассе против российских граждан».

«Все четко было выяснено, и сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан», — заявил Гаврилов.

Со слов дипломата, Киев и Запад «пытаются прикрыть возможные провокации со стороны Украины», обвиняя Россию в намерении полномасштабного вторжения.

«Как начальник Генштаба заявил, что Россия на все провокации может ответить… и не позволит своих граждан обижать, а тем более убивать», — резюмировал Гаврилов.



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