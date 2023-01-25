В Сухопутных войсках объяснили кого мобилизуют прежде всего: никаких волн нет

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Об этой информации сообщил 24tv.ua, передает Ura-inform.

По его словам в Украине нет никаких волн мобилизации.

«Никаких волн мобилизации нет. В большинстве случаев граждан вызывают в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить военно-учетные данные. Решение о мобилизации принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе», – сказал Горбач.

При этом Глава управления персонала добавил, что личный состав, который ранее не проходил службы, призывается в учебные центры, где происходит обучение по определенным специальностям. Потом призывники прибывают в воинские части на конкретные должности.

Горбач отметил, что граждане, мобилизуемые с опытом военной службы и коротким перерывом в службе, могут сразу попадать в боевые воинские части. На данный момент первыми в Украине мобилизуют тех, кто может работать с новыми образцами вооружения, которые предоставлены западными партнерами.

«Нам сегодня нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для восполнения потерь. Прежде всего мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям», – резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, мобилизация в Украине: военное руководство Украины получило задание от Зеленского.