Общество

Пушилин заявил о переведении «спецслужб ДНР» в режим повышенной готовности

Ничего не меняется в плане призыва срочников

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«Спецслужбы ДНР» уже юыли переведены в режим повышенной боевой готовности якобы из-за возможных провокаций со стороны украинского государства. Об этом заявил так называемый «глава республики» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

На временно оккупированных территориях Донбасса, как отметил Пушилин, в связи с «украинской агрессией» и обострением ситуации ничего не меняется в плане призыва на срочную службу.

«У нас все добровольно. Призывы на срочную службу никак не пересекаются с тем, что происходит на линии соприкосновения», — добавил он.

Ранее сообщалось, что у подразделений боевиков «ДНР» на некоторых участках передовой есть по три, а где-то и по четыре линии обороны. Также есть и укрытия, что скрыты под землей, закопаны и линии сообщения, и ходы, все оружие пристреляно.

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