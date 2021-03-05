Политика

Это, наверное, самые длинные в истории 20 часов — украинский журналист ответил на угрозы РФ

Роман Цимбалюк ответил Петру Толстому

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Украинский журналист, корреспондент в Москве Роман Цимбалюк, отреагировал на слова российского чиновника, который пригрозил Украине. Он весьма внятно ответил на угрозы из Российской Федерации.

Напомним, что во время своего выступления вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой начал открыто угрожать Украине. Он заявил, что Российская Федерация ответит на возможное наступление со стороны Украины на Донбассе. Он предполагает, что за 20 часов российские военные будут уже в Киеве.

Журналист отметил, что такие слова со стороны российских политиков появились после того, как ЕС расширил санкции против России, пишет УРА-Информ со ссылкой на канал журналиста.

«Это, наверное, самые длинные в истории 20 часов, потому, как этот поход «российских освободителей» длится уже восьмой год. Но стрельба, как и проходила на Донбассе, так и проходит. Президент Порошенко, президент Зеленский ничего не меняется и не изменится по той причине, что вопросы войны и мира они не находятся в компетенции украинской власти, и кажется, это даже начала понимать новая властная команда», — заявил Цимбалюк.

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