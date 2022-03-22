Война в Украине: потери оккупантов по состоянию на 22 марта

рф в Украине продолжает нести потери.

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал информацию о потерях российских оккупантов в Украине по состоянию на 22 марта. Российская армия продолжает нести большие потери.

Так украинские военные сумели ликвидировать уже 15 300 военных россии. Также было уничтожено 509 танков, в том числе только 11 за последние сутки. Также россияне уже не смогут воспользоваться 1556 боевыми бронированными машинами, пишет УРА-Информ.

Также украинцы сумели уничтожить 252 артиллерийских системы и 80 РСЗО. Было уничтожено с начала войны 45 средств ПВО. За последние сутки украинские военные сбили два самолете, что в общей сложности составляет 99 машин. Также были сбиты два вертолета, их общее количество с начала войны – 123.

Украинские военные также уничтожили 1000 единиц автомобильной техники, три корабля/катера, 70 цистерн с ГСМ (десять за последние сутки). Также было уничтожено 35 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Ранее мы сообщали, что Путин рассматривает применение биологического и химического оружия.