Общество

Паника нарастает: в ОРЛО ждут «наступления ВСУ» в ближайшие дни

Прибытие в Донбасс Залужного якобы дает основания полагать, что наступление ВСУ якобы начнется уже в ближайшие дни

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Вскоре на оккупированный пророссийскими боевиками Донбасс прибудет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы для «рекогносцировки на направлении возможного главного удара» по «ЛДНР». Об этом заявил «официальный представитель народной милиции ЛНР» Иван Филипоненко, передает УРА-Информ.

Прибытие на украинский Донбасс Залужного, по мнению члена «ЛНР» дает основания полагать, что наступление украинской армии начнется уже в ближайшие дни.

«По данным нашей агентурной разведки, в ближайшие дни в район расположения 30-й ОМБр ожидается прибытие главнокомандующего ВСУ генерала Залужного с группой офицеров украинского генерального штаба для проведения рекогносцировки. Предполагаем, что на данном направлении может быть направление главного удара», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что правительство Литвы решило бесплатно передать ВСУ 24 портативных тепловизора.

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